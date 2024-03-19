Госдума задумалась над введением самозапрета на продажу жилья

Член думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов обратился в Росреестр с предложением предусмотреть для россиян возможность самозапрета на совершение сделок по продаже недвижимости.

Инициатива призвана обезопасить от мошеннических схем в первую очередь пожилых людей и «излишне доверчивых граждан» от действий мошенников, пояснил ТАСС Колунов. По его словам, законопроект разрабатывается по обращениям граждан.

«Предполагается, что запрет можно будет установить через единый портал государственных услуг или многофункциональные центры. Снять самозапрет гражданин сможет в любой момент по установленной процедуре», — говорится в письме депутата в Росреестр.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане РФ с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов.