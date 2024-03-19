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Цены на котлован приблизились к стоимости готового жилья

Источник:
Sibnet.ru
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Разрыв в стоимости новостроек на стадии котлована и домов, готовых к заселению, сократился до минимума за последние пять лет. Теперь он составляет 15,9%, следует из данных компании «Метриум».

Год назад разница составляла 32,3%, в 2022 году — 25,1%, в первом квартале 2021 года — 28,5%, в 2020 году — 30,5%, а еще годом ранее — 35,3%, пишет «Коммерсант». После перехода на проектное финансирование застройщики перестали продавать квартиры на этапе котлована с большим дисконтом.

Наименьший разрыв аналитики фиксируют в новостройках массового сегмента — жилье на стадии котлована стоит дешевле готового всего на 5,3%. В бизнес-классе разница достигает 9,7%, в премиум-классе — 8,8%, в элитном сегменте — 20,4%.

Сокращение разрыва эксперты объясняют ростом цен на первичном рынке в конце 2023 года на фоне ускоренных темпов инфляции, роста ключевой ставки и ожидания сворачивания льготных ипотечных программ.

В настоящее время на готовые новостройки приходится всего 10,6% общего объема предложения. Наиболее ликвидные лоты обычно скупают на этапе строительства.

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Экономика #Квадраты
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