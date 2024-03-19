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Россия потратит на технологический суверенитет 6 трлн рублей

Источник:
«Ведомости»
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Россия планируют запустит 12 мегапроектов для достижения технологического суверенитета в критически важных отраслях, об этом было заявлено на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Докладчик, первый вице-премьер Андрей Белоусов, назвал четыре проекта: «Обеспечение продовольственной безопасности», «Станкостроение и робототехника», «Новые медицинские технологии» и «Новые материалы и химия», рассказали «Ведомостям» источники.

По данным издания, в список также войдут «Развитие беспилотной авиации» (фактически запущен с 2024 году), «Микроэлектроника», «Гражданская авиация», «Развитие космической отрасли», «Производство судов и судового оборудования», «Наука и университеты», «Экономика данных» и «Атом и новые источники энергии».

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал с 2025 года запустить новые нацпроекты в области технологического суверенитета. Стоимость их реализации оценивается в 6 триллионов рублей.

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Удавиков

как таким вообще можно верить и вести переговоры, если они переобуваются каждый день, балаболы знатные

Батя на диване

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physx

Русофобы, лицемеры. Этот Столтенберг доиграется.

hope1986

Йеменским хуситам тоже нужно ракеты передать, чтобы тоже их флот на дно пустили, в Аденском заливе