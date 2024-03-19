ЕС разработал механизм изъятия активов России для Украины

Евросоюз разработал законопроект, дающий возможность направить на военную помощь Украине доходы от замороженных на Западе российских активов уже в июле.

Документ предусматривает введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных в Европе резервов России. Это позволит получить около 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия Украине, приводит Bloomberg информацию источников в ЕС.

Проект документа должны одобрить все члены Евросоюза. Некоторые страны ЕС неохотно поддерживают предложение использовать эти средства для военной поддержки Украине, из-за чего решение может затянуться, отметили источники.

С начала военных действий на Украине за рубежом оказались заблокированы активы Банка России на сумму около 260 миллиардов евро, более двух третей от них заморожено в ЕС. Кремль заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством».