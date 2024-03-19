НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ЕС разработал механизм изъятия активов России для Украины

Источник:
Sibnet.ru
514 2

Евросоюз разработал законопроект, дающий возможность направить на военную помощь Украине доходы от замороженных на Западе российских активов уже в июле.

Документ предусматривает введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных в Европе резервов России. Это позволит получить около 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия Украине, приводит Bloomberg информацию источников в ЕС.

Проект документа должны одобрить все члены Евросоюза. Некоторые страны ЕС неохотно поддерживают предложение использовать эти средства для военной поддержки Украине, из-за чего решение может затянуться, отметили источники.

С начала военных действий на Украине за рубежом оказались заблокированы активы Банка России на сумму около 260 миллиардов евро, более двух третей от них заморожено в ЕС. Кремль заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством».

Тема: Военная операция на Украине
Сенатор Грэм потребовал от Киева отправить на фронт молодежь
США «помогли» России разведданными для ударов по Украине
Су-34 забросали командный пункт ВСУ бомбами М‑62. ВИДЕО
Зеленский обвинил западных союзников в близорукости
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Топ-10 регионов по явке на выборах президента
Жюри шоу «Маска» разоблачили Арлекина в шестом выпуске
Штаб ВСУ уничтожили прямым попаданием ракеты. ВИДЕО
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Обсуждение (2)
О самом главном
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Что означают масленичные и блинные поговорки
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Что такое оговорки по Фрейду
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

Удавиков

как таким вообще можно верить и вести переговоры, если они переобуваются каждый день, балаболы знатные

Батя на диване

как удобно сейчас прикрываться Холокостом

physx

Русофобы, лицемеры. Этот Столтенберг доиграется.

hope1986

Йеменским хуситам тоже нужно ракеты передать, чтобы тоже их флот на дно пустили, в Аденском заливе