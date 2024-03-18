Зеленский обвинил западных союзников в близорукости

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров Киева за то, что они не предоставили украинской армии нужное количество дальнобойных артиллерийских систем.

«Недальнобойность нашей артиллерии— это очевидная недальновидность некоторых партнеров», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Западные СМИ все чаще пишут, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, вследствие чего поддержка киевского режима со стороны Запада ослабевает.

По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники в кулуарах обсуждают с представителями Киева возможные последствия мирных переговоров с Россией.