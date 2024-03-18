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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский обвинил западных союзников в близорукости

Источник:
РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров Киева за то, что они не предоставили украинской армии нужное количество дальнобойных артиллерийских систем.

«Недальнобойность нашей артиллерии— это очевидная недальновидность некоторых партнеров», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Западные СМИ все чаще пишут, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, вследствие чего поддержка киевского режима со стороны Запада ослабевает.

По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники в кулуарах обсуждают с представителями Киева возможные последствия мирных переговоров с Россией.

Тема: Военная операция на Украине
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