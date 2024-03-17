Украинские дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае

Несколько
украинских беспилотников атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в
Краснодарском крае, в результате возник пожар, сообщил оперативный
штаб Краснодарского края.
«Очередная
попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью в районе трех
часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС
Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате
падения одного из аппаратов возник пожар», — сказано в
сообщении.
В
момент атаки один человек умер от сердечного приступа.
Угрозы населенном пункту нет, пострадавших непосредственно в результате пожара
также нет, уточнили в оперштабе.
К
настоящему времени пожар ликвидирован.