Украинские дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае

Несколько украинских беспилотников атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, в результате возник пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Очередная попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью в районе трех часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар», — сказано в сообщении.

В момент атаки один человек умер от сердечного приступа. Угрозы населенном пункту нет, пострадавших непосредственно в результате пожара также нет, уточнили в оперштабе.

К настоящему времени пожар ликвидирован.