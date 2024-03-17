Франция может провести военную операцию на Украине против российский войск — это осуществимо, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

«Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — приводит РБК слова Макрона, сказанные им в интервью французским СМИ.

Он ответил утвердительно на вопрос, готовит ли Генштаб Франции сценарии «на всякий случай». «Наша обязанность — подготовиться ко всем сценариям. Было бы ошибкой, ошибкой не делать этого», — отметил Макрон. Он подчеркнул, что Россия обладает ядерным оружием, он ее ВВП ниже, чем у Франции.

Российские власти следят за заявлениями Макрона о конфликте России и Украины, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «То, что Россия противник для Франции, — да, это очевидно, собственно, потому что Франция уже втянута в войну на Украине», — сказал он, отметив, что Париж «не прочь повысить степень своей вовлеченности».

В случае отправки на Украину западных военных, это сделает прямой конфликт между НАТО и Россией неизбежным, подчеркнул Песков.