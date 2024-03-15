НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Швейцария высказались за участие России в переговорах по Украине

Источник:
ТАСС
383 1

Швейцария выступает за инклюзивный подход к поиску путей к миру на Украине, учет различных мнений и подключение России к мирному процессу, заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

«Для Швейцарии крайне важно объединить различные точки зрения и предложения по возможному пути к справедливому миру»,— сказал Эльчингер ТАСС, отвечая о ходе подготовки Берном конференции по Украине, которую он планирует организовать до лета.

«Помимо мнений Украины, России, Европы и Северной Америки, особенно важно прислушаться к глобальному Югу, который играет существенную роль в поиске пути к прекращению огня и мирному соглашению, и наконец включить Россию в этот процесс», — подчеркнул официальный МИД Швейцарии.

При этом Эльчингер не дал прямого ответа на вопрос ТАСС о том, пригласит ли Швейцария Россию на конференцию по Украине, которую она сейчас готовит.

Ранее Швейцария позитивно отреагировала на просьбу президента Украины о проведении на территории Швейцарии мирной конференции высокого уровня.

Тема: Военная операция на Украине
Боррель предсказал исход конфликта на Украине в ближайшие месяцы
Российское оружие навело ужас на солдат ВСУ
Медведев предложил Украине безоговорочно капитулировать
Уничтожение двух вертолетов ВСУ попало на видео
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Иранцы скопировали свой новейший танк с российского Т‑90
Обсуждение (1)
Картина дня
Боррель предсказал исход конфликта на Украине в ближайшие месяцы
Макрон не увидел ничего личного в отсутствии диалога с Путиным
Лавров посчитал хамским поведение послов ЕС
Как наесться блинов и не испортить фигуру
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
81
Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг
56
Франция соберет альянс для отправки войск на Украину
38
Российские умные бомбы взломали украинскую оборону
31
Путин обратился к россиянам
28
ВСУ попытались прорвать границу России