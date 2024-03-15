Швейцария высказались за участие России в переговорах по Украине

Швейцария выступает за инклюзивный подход к поиску путей к миру на Украине, учет различных мнений и подключение России к мирному процессу, заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

«Для Швейцарии крайне важно объединить различные точки зрения и предложения по возможному пути к справедливому миру»,— сказал Эльчингер ТАСС, отвечая о ходе подготовки Берном конференции по Украине, которую он планирует организовать до лета.

«Помимо мнений Украины, России, Европы и Северной Америки, особенно важно прислушаться к глобальному Югу, который играет существенную роль в поиске пути к прекращению огня и мирному соглашению, и наконец включить Россию в этот процесс», — подчеркнул официальный МИД Швейцарии.

При этом Эльчингер не дал прямого ответа на вопрос ТАСС о том, пригласит ли Швейцария Россию на конференцию по Украине, которую она сейчас готовит.

Ранее Швейцария позитивно отреагировала на просьбу президента Украины о проведении на территории Швейцарии мирной конференции высокого уровня.