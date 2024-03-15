Путин потребовал разобраться с ядерной установкой для космоса

Президент Владимир Путин поручил правительству заняться вопросами, связанными с постройкой ядерной энергетической установки в космосе и обеспечить финансирование этого проекта.

«Есть такие заделы, которыми мы можем гордиться, на которые мы можем рассчитывать в будущем. Например, ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули, для работы в космосе», — сказал Путин.

По его словам, этот проект — «важная тема», поскольку у России в этой сфере есть компетенции, которыми другие страны не обладают. «Нужно ей уделить особое внимание для того, чтобы она: "а" — развивалась и "б" — могла бы быть использована в будущем для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий», — пояснил он.

В России есть несколько проектов, связанных с выводом на орбиту ядерных энергетических установок. Так, с 2010 года в стране разрабатывается ядерный буксир «Зевс». В «Роскосмосе» заявляли о планах вывести его на орбиту в 2030 году для летных испытаний.