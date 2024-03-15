Крупнейшие производители пива повысят цены на 8-15%

Крупнейшие производители пива в России сообщили ретейлерам о предстоящем повышении цен на свою продукцию.

«Ведущие производители пива повышают уровень закупочных цен во второй раз за полгода. Повышение — до 15%», — сообщил «Фонтанка» источник в одной из торговых сетей.

Другой представитель крупного ретейлера подтвердил, что изменение цен ожидается у всех игроков рынка начиная с 1 апреля. Компании объясняют это инфляционными процессами и ростом затрат на упаковку и логистику.

Увеличение акцизов на пиво и введение обязательной маркировки также оказали влияние на стоимость продукции.