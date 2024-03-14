Президент Владимир Путин анонсировал пять новых нацпроектов. На их реализацию потребуются триллионы рублей. Скорее всего, найти деньги рассчитывают через налоговую реформу, при этом повышение налогов коснется как бизнеса, так и простых людей.



Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам продлить семейную льготную ипотеку и программу маткапитала, построить новые школы и отремонтировать детские сады, увеличить зарплаты учителей, модернизировать систему ЖКХ.

Сколько денег потребуется

Суммарно президент в послании Федеральному собранию дал поручений примерно на 17 триллионов рублей, подсчитали эксперты РИА Новости. Больше всего средств задействуют на модернизацию коммунальной инфраструктуры — 4,5 триллиона рублей до 2030 года.

На социальную сферу потребуется примерно 3,3 триллиона рублей. Самой крупной статьей станет продление программы материнского капитала и расширение ее географии на новые регионы. Сейчас в год на маткапитал расходуется приблизительно 570 миллиардов рублей — это без учета ежегодной индексации.

Около 500 миллиардов рублей уйдет на продление «семейной ипотеки», еще 350 миллиардов направят семьям на погашение части ипотечного кредита при рождении третьего ребенка в 2024-2030 годах. 1 триллион потратят на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения.

На развитие регионов пойдет около 2,3 триллиона рублей, из них 1,5 триллиона — на льготные инфраструктурные кредиты. Столько же запланировано выделить на развитие науки. По 400 миллиардов рублей должны выделить на капремонт детских садов и школ и строительство студенческих городков.

При этом на ближайшие три года бюджет уже сверстан с дефицитом — расходы будут превышать доходы. Например, в 2024 году власти планируют потратить суммарно 36,6 триллиона рублей, запланированные доходы «отстают» на 1,6 триллиона рублей.

Откуда деньги

Если на реализацию новых нацпроектов до 2030 года потребуется около 17 триллионов рублей, то ежегодно государству предстоит находить порядка 2,8 триллиона рублей на исполнение президентских поручений.

Сейчас Минфин борется с дефицитом бюджета, занимая деньги с помощью выпуска облигаций федерального займа. В основном их покупают крупные банки, которые фактически дают государству средства взаймы.

Расходы также можно финансировать из Фонда национального благосостояния, который пополнялся сверхдоходами от продажи нефти. Однако за последние два года его ликвидная часть уже сократилась с девяти до пяти триллионов рублей.

В этой ситуации единственный выход для государства — пересмотр системы налогообложения. Министр финансов Антон Силуанов эфире телеканала «Россия 1» подтвердил, что до конца 2024 года будут проработаны соответствующие законодательные инициативы.

Какие налоги повысят

Контуры новой налоговой системы частично уже были анонсированы в послании президента — Путин поручил правительству подумать над более справедливым распределением налогового бремени в сторону тех, у кого выше личные и корпоративные доходы.

Так, государство может ввести более прогрессивную шкалу НДФЛ и увеличить ставку налога на прибыль для предпринимателей.

Действующая с 2021 года прогрессивная шкала для граждан подразумевает НДФЛ по ставке 13% при доходе до 5 миллионов рублей в год, выше этой суммы — 15%.

По неподтвержденной официально информации, теперь НДФЛ вырастет до 15% для всех, кто зарабатывает более 1 миллиона рублей в год. А это те, кто получает от 72,5 тысячи рублей на руки «белыми» в месяц.

Граждане, получающие в год более 5 миллионов рублей (на руки в месяц от 354,2 тысячи рублей официально) будут платить НДФЛ 20%, сообщает Forbes со ссылкой на источники в правительстве.

Налог на прибыль для компании в рамках реформы может вырасти с 20% до 25%. Согласно подсчетам, суммарно такое повышение принесет бюджету порядка 2,5 триллиона рублей в год.

Однако законопроекты еще не внесены в Госдуму, цифры обсуждаются. На деле ставки налогов могут вырасти как на меньший процент, так и на больший.

Предположительно, налоговую реформу примут сразу после президентских выборов.