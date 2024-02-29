Президент Владимир Путин выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию, которое фактически стало предвыборной программой главы государства. Главные темы выступления — спецоперация на Украине, противостояние с Западом, социальная политика, изменения налоговой системы.

Послание 2024 года стало самым длинным в истории — президент выступал 2 часа 6 минут. До этого рекордным было обращение в 2018 году, которое длилось 1 час 57 минут. Во время речи Путина зал 115 раз взрывался аплодисментами — в среднем каждую минуту.

Пригрозил Западу новым оружием

Президент начал послание с оценки геополитической ситуации — по словам Путина, Запад с его «колониальными повадками» стремится сдержать развитие России. Добиться этого не получится, в том числе из-за новых вооружений, которые уже встали на боевое дежурство.

В этом списке — гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал», гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные комплексы «Пересвет», ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон». А скоро Россия планирует продемонстрировать в районах базирования первые тяжелые баллистические ракеты «Сармат».

Путин выступает перед Федеральным собранием Фото: © Пресс-служба президента РФ

«В состоянии полной боевой готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы», — намекнул глава государства, попутно подтвердив неотвратимость выполнения всех поставленных целей спецоперации на Украине.

Запустил пять новых нацпроектов

Нацпроект «Семья» призван повысить естественный прирост населения. До 2030 года регионы, в которых уровень рождаемости ниже среднего, получат на эти цели 75 миллиардов рублей.

Семейную ипотеку и программу маткапитала продлят до 2030 года. Будут увеличены налоговые вычеты на детей — на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей, на третьего — до 6 тысяч рублей в месяц.

Владимир Путин: «Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии».

Национальный проект «Молодежь России» предусматривает увеличение поддержки учителям и наставникам. С 1 сентября 2024 года будет введена федеральная выплата в 5 тысяч рублей для всех советников по воспитанию в школах и колледжах, будут увеличены выплаты классным руководителям.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено увеличение средней продолжительности жизни в России с нынешних 73 до 78 лет.

Национальный проект «Кадры» направлен на подготовку специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей.

А на реализацию нацпроекта «Экономика данных» государство выделит 700 миллиардов рублей.

Объявил борьбу бедности

Сейчас в бедности живет более 9% населения страны и более 30% многодетных семей. К 2030 году уровень бедности должен опуститься ниже 7%, а среди многодетных семей снизится более чем вдвое.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен вырасти вдвое — до 35 тысяч рублей.

Для граждан запустят новые инструменты накопления денег — сберегательные сертификаты на срок до трех лет. Средства в них будут застрахованы до суммы в 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.

Предложил реформировать ЕГЭ

Механизм Единого государственного экзамена до сих пор вызывает споры в обществе. Путин предложил давать выпускникам школ второй шанс и позволить по выбору ученика пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах.

Президент также отметил, что есть несоответствия между содержанием экзаменационных вопросов и тем, что школьники изучают в школе. Глава государства потребовал разобраться с этим.

Анонсировал изменения налоговой системы

Путин поручил модернизировать налоговую систему, ее новые контуры будут зафиксированы до 2030 года. В частности, глава государства предложил подумать над увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами. Одновременно с этим он предложил снизить нагрузку на семьи.

Правительству поставлена задача проработать параметры налоговой амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. При этом бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.