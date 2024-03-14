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Вымогателя интимных видео у девочек осудили на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Суд в Алтайском крае вынес приговор 38-летнему гражданину Таджикистана, который принуждал девочек в возрасте от 8 до 15 лет отправлять ему интимные фото и видео, сообщает СК РФ по региону.

Подсудимому назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, отмечается в сообщении ведомства. Установлено, что мужчина в 2019 и 2021 годах общался с несовершеннолетними через интернет.

Представляясь ровесником детей, гражданин входил к ним в доверие, после чего отправлял медиаконтент порнографического характера. Кроме того, угрожая, что близким станет известно о таком общении, он принуждал девочек отправлять ему интимные фотографии и видео.

Его признали виновным по двум статьям УК — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Всего от действий злоумышленника пострадали 20 девочек, которые проживают на территории Алтайского края и других регионов страны. Следствием доказано 32 эпизода преступной деятельности.

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ЧП #Криминал #Алтайский край
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Топ комментариев

jeryakob

Не важно как проголосовали, важно как подсчитали (с)

GammiPluh

Март явно не задался у ВСУ... патриоты, химарсы, артиллерия всех мастей, миги, вертушки, все аннигилировано...

Peperz

И чего добъетесь таким голосованием?

pepelmetal

Агония украрейха, пуляют не глядя!