Вымогателя интимных видео у девочек осудили на Алтае

Суд в Алтайском крае вынес приговор 38-летнему гражданину Таджикистана, который принуждал девочек в возрасте от 8 до 15 лет отправлять ему интимные фото и видео, сообщает СК РФ по региону.

Подсудимому назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, отмечается в сообщении ведомства. Установлено, что мужчина в 2019 и 2021 годах общался с несовершеннолетними через интернет.

Представляясь ровесником детей, гражданин входил к ним в доверие, после чего отправлял медиаконтент порнографического характера. Кроме того, угрожая, что близким станет известно о таком общении, он принуждал девочек отправлять ему интимные фотографии и видео.

Его признали виновным по двум статьям УК — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Всего от действий злоумышленника пострадали 20 девочек, которые проживают на территории Алтайского края и других регионов страны. Следствием доказано 32 эпизода преступной деятельности.