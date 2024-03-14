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Светофорам придумали четвертый цвет

Источник:
New Atlas
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Американские исследователи из Университета штата Северная Каролина предложили добавить четвертый сигнал светофора — белый. С массовым появлением на дорогах беспилотных автомобилей новый сигнал ускорит проезд через перекрестки и повысит безопасность движения.

Сейчас по всему миру светофоры оснащаются тремя цветовыми сигналами: красный — остановка, зеленый — движение и желтый — подготовка к остановке или движению. При этом все чаще на магистралях появляются беспилотные авто, которые могут взаимодействовать друг с другом.

Согласно разработанной исследователями модели, белый свет должен загораться в том случае, если на дороге присутствует достаточное количество автономных авто. Сигнал позволит таким машинам быстрее проезжать перекрестки.

Беспилотные автомобили при таком сигнале станут своеобразными проводниками на своих полосах движения для транспортных средств, управляемых человеком. В результате поток ускорится примерно на четверть, подсчитали эксперты.

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