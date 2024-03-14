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Лолиту вернули на ТВ после скандала с «голой» вечеринкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Лолиты

Певица Лолита стала одной из ведущих на премии МУЗ-ТВ, ранее после скандала на «голой» вечеринке ее выступления на ТВ и концерты по России отменяли.

Лолита будет вести музыкальную премию в компании Клавы Коки, Владимира Маркони и Леры Кудрявцевой.

Певица уже появилась на пресс-завтраке премии МУЗ-ТВ, и заняла место рядом с Ольгой Бузовой. Артистки на пресс-завтраке перешёптывались и смеялись.

В 2024 году мероприятие будет называться «Премия МУЗ ТВ. Возвращение», потому что последние два года событие не проводили из-за СВО.

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