Лолиту вернули на ТВ после скандала с «голой» вечеринкой

Певица Лолита стала одной из ведущих на премии МУЗ-ТВ, ранее после скандала на «голой» вечеринке ее выступления на ТВ и концерты по России отменяли.

Лолита будет вести музыкальную премию в компании Клавы Коки, Владимира Маркони и Леры Кудрявцевой.

Певица уже появилась на пресс-завтраке премии МУЗ-ТВ, и заняла место рядом с Ольгой Бузовой. Артистки на пресс-завтраке перешёптывались и смеялись.

В 2024 году мероприятие будет называться «Премия МУЗ ТВ. Возвращение», потому что последние два года событие не проводили из-за СВО.