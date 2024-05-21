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Новый сезон «Последнего героя» снимут на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новый сезон реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» впервые снимут в России, местом действия станет Республика Алтай, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Участники «Последнего героя» расположатся на берегу Телецкого озера, расположенного в Республике Алтай.

Правила проекта останутся неизменными: участников поделят на племена, которые будут жить отдельно друг от друга. Команды будут соревноваться между собой за разные привилегии, а также постепенно избавляться от самых слабых конкурсантов путём тайного голосования.

Ведущей нового сезона снова будет Ксения Бородина. Она уверена, что в новом сезоне градус интриги будет еще выше.

«Я призываю участников быть готовыми ко всему: когда нужно, терпеть боль и лишения, а в самые тяжелые моменты проявить смелость и выдержку. Только так становятся героями», — цитирует пресс-служба ТНТ Бородину.

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Культгид #Мир ТВ #Республика Алтай
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