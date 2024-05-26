Халы покинула «Битву экстрасенсов» из-за рекордно низких баллов

Экстрасенс Тамара Халы была номинирована на выбывание вместе с Александром Саковым, телезрители дали женщине рекордно мало голосов.

По правилам «Новой битвы экстрасенсов», после испытания выбирают худшего экстрасенса, который может вызвать на дуэль любого конкурента. В предыдущем выпуске в «черном конверте» оказались сразу двое — Халы и Саков.

Между участниками проекта состоялась дуэль, а зрители в течение недели выбирали, кого оставить в шоу. Испытание оба героя прошли хорошо, но зрители не дали Халы и 10 тысяч голосов, в то время как голоса Сакова перевалили за 100 тысяч.

Тамара Халы покинула проект. В «Битве экстрасенсов» остались Елизавета Петрова, Александр Саков, Артем Краснов, Патриция Золотарева и Саманта Савельева и Максим Левин.