Названы участники «Последнего героя» на Алтае

Участники впервые в истории проекта «Последний герой» пройдут испытания в России, они будут выживать на берегу Телецкого озера в Республике Алтай.

В русском сезоне примут участие 14 человек, среди которых актеры, участники различных реалити, телеведущие, спортсмены. Они поделятся на два племени — «Волки» и «Медведи».

В племя «Волков» попали участница 7- го сезона «Пацанок» Кристина Захарова, победитель реалити «Выжить в Самарканде» Александр Лось, телеведущий Давид Ниамеди, актриса Ксения Суркова, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова и комик Дмитрий Конышев.

За племя «Медведей» будут «рвать когти» радиоведущая ENERGY Александра Маслакова, комик Иван Пышненко, блогер Николай Сердюков, ведущий шоу «Охотники за привидениями» на ТВ-3 Павел Ярыгин, нейрохирург Алан Царикаев, а также атлет Артем Антипов.

Имена еще двух секретных участников («джокеров») пока держатся в секрете.

Ведущей проекта снова стала Ксения Бородина. Премьера шоу «Последний герой. Русский сезон» состоится 29 июня в 21.00 на ТВ-3.