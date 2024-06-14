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Названы участники «Последнего героя» на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТВ-3

Участники впервые в истории проекта «Последний герой» пройдут испытания в России, они будут выживать на берегу Телецкого озера в Республике Алтай.

В русском сезоне примут участие 14 человек, среди которых актеры, участники различных реалити, телеведущие, спортсмены. Они поделятся на два племени — «Волки» и «Медведи».

В племя «Волков» попали участница 7- го сезона «Пацанок» Кристина Захарова, победитель реалити «Выжить в Самарканде» Александр Лось, телеведущий Давид Ниамеди, актриса Ксения Суркова, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова и комик Дмитрий Конышев.

За племя «Медведей» будут «рвать когти» радиоведущая ENERGY Александра Маслакова, комик Иван Пышненко, блогер Николай Сердюков, ведущий шоу «Охотники за привидениями» на ТВ-3 Павел Ярыгин, нейрохирург Алан Царикаев, а также атлет Артем Антипов.

Имена еще двух секретных участников («джокеров») пока держатся в секрете.

Ведущей проекта снова стала Ксения Бородина. Премьера шоу «Последний герой. Русский сезон» состоится 29 июня в 21.00 на ТВ-3.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

mosquito__2010

США - бесконечный источник лапши для инфантилов ) Украина - бесконечный источник инфантилов хавающих...

mosquito__2010

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2024, 12:00) А нужно ли ТАКОЕ нато украинским бойцам и командирам..? Особенно...

Nik3316

подтерлась твоя украина своими боевыми знаменами...

Asd10

Заметь, что вышеотписавшийся "пацифист" прямо призывает жахнуть. Видать ему мозги начисто вымыло. Бяда!