Влюбленные пары на шоу «Выжить в Дубае» стали причиной конфликта

Шоу «Выжить в Дубае» стартует на ТНТ в воскресенье, 16 июня. Уже в первом выпуске участники звездной команды всерьез переругаются.

В новом сезоне проекта в звездной команде есть две пары — Оксана Самойлова с Джиганом и Надежда Сысоева с Сашей Стоуном. Из-за них в лагере звезд разгорится конфликт.

Участники звездной команды не смогут договориться, кто с кем будет спать. Рассматривались два варианта — поделиться на пары и одиночек, или же по половому признаку.

Конфликт коснулся всех, но больше всего Викторию Боню и Сашу Стоуна. Они не смогли скрывать своих эмоций и перешли на личности. Саша Стоун признался, что Боня «его уже раздражает». В свою очередь Виктория тоже высказалась в адрес блогера.

«Я думаю, что Саше "Дом-2" подошел бы. Он прямо идеальный герой для этого проекта. Я думаю, только бы пойти ночью его не замочить, мачете не взять и горло бы не перерезать ему! Но я сдержалась!», – прокомментировала свои чувства Боня.