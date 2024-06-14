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Влюбленные пары на шоу «Выжить в Дубае» стали причиной конфликта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Шоу «Выжить в Дубае» стартует на ТНТ в воскресенье, 16 июня. Уже в первом выпуске участники звездной команды всерьез переругаются.

В новом сезоне проекта в звездной команде есть две пары — Оксана Самойлова с Джиганом и Надежда Сысоева с Сашей Стоуном. Из-за них в лагере звезд разгорится конфликт.

Участники звездной команды не смогут договориться, кто с кем будет спать. Рассматривались два варианта — поделиться на пары и одиночек, или же по половому признаку.

Конфликт коснулся всех, но больше всего Викторию Боню и Сашу Стоуна. Они не смогли скрывать своих эмоций и перешли на личности. Саша Стоун признался, что Боня «его уже раздражает». В свою очередь Виктория тоже высказалась в адрес блогера.

«Я думаю, что Саше "Дом-2" подошел бы. Он прямо идеальный герой для этого проекта. Я думаю, только бы пойти ночью его не замочить, мачете не взять и горло бы не перерезать ему! Но я сдержалась!», – прокомментировала свои чувства Боня.

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