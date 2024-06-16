Гецати сделал неожиданный выбор в шоу «Невеста. Экстра любовь»

Константин Гецати признался в любви Ольге Меганской, но не выбрал ее в финале проекта «Невеста. Экстра любовь».

В финале шоу «Невеста. Экстра любовь» остались певица Ольга Меганская и модель Лера Некрасова. Обе девушки провели жениху свидания, после которых были уверены, что Гецати подарит им кольцо.

Но в итоге главный герой сказал Некрасовой, что испытывает к ней страсть, но у него есть более сильные и глубокие чувства. Отправив девушку домой, он объяснился с Меганской.

Гецати сказал, что влюбился в Меганскую с первого взгляда, а время на проекте превратили влюбленность в любовь. Но, поскольку Ольга все еще официально замужем, он не может подарить ей кольцо.

Меганская в слезах уехала от Гецати, она решила, что у жениха недостаточно сильные чувства, раз он ее не выбрал.

Ситуация, когда холостяк не выбирает себе невесту в проекте, уже случалась в четвертом сезоне. Тогда ни одной из девушек не досталось кольцо от Алексея Воробьева.