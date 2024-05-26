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Лидер «Битвы экстрасенсов» оказался на грани вылета из проекта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Новая Битва экстрасенсов»

Вампир Артем Краснов отказался участвовать в дуэли с девочкой Самантой, поставив себя под угрозу — он может остаться без зрительских голосов и покинуть проект.

В выпуске от 25 мая, худшим экстрасенсом признали Саманту Савельеву. Она вызвала на дуэль Краснова, объяснив это тем, что считает его победителем и хочет проиграть только победителю.

Краснов среди всех участников действительно считается самым сильным экстрасенсов, потому что у него больше всего белых конвертов.

По правилам дуэли экстрасенсом нужно было угадать, что находится в двух ящиках: в одном была мертвая бабочка, в другом — несколько живых. Саманта начала проходить испытание, но Краснов заявил, что не будет угадывать, поскольку подглядел видения соперницы и это будет нечестным сражением.

Кто победит в «Новой битве экстрасенсов»

В итоге Саманта справилась с задачей, а Краснов принципиально не стал давать ответ. Он лишь написал свой вариант на бумаге, но прав он был или нет, зрители увидят только в следующем выпуске.

Если выходка Краснова разозлит телезрителей, и они не проголосуют за вампира, то он покинет «Битву экстрасенсов» в шаге от финала.

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Топ комментариев

urbasik

Это по Человечески и в корне отличается от подлости угнанного вертолёта с собственоручно убитыми боевыми...

pepelmetal

Молодец, перешел на сторону добра

pepelmetal

Где-то я подобное слышал, ааа, про абрамсрамсы

scorpion2777

Беспомощный старикашка на большее неспособен. Он думает что оскорбил дядю Вову, но ещё больше показал...