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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Продавец прорекламировал старый ЗиС с помощью Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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Кабриолет ЗиС-110Б, который, по утверждению автора объявления, возил космонавта Юрия Гагарина, выставлен на продажу за 52 миллиона рублей.

«Оригинальный кабриолет, не переделка! Парадная, встречала Гагарина! Все родное, документы новые РФ, требует косметики... Машина для коллекции», — написал продавец на сайте объявлений «AvitoАвто».

Кабриолет ЗиС-110Б
Кабриолет ЗиС-110Б из объявления
Фото: © Avito Авто

Объявление опубликовано в Саратове, а сам автомобиль, по словам продавца, находится в Москве. Кабриолет 1952 года выпуска с пробегом оценен в 52 миллиона рублей.

Непонятно, где именно автомобиль встречал Гагарина. С места приземления его увезли в военный городок на «Победе». А из Внуково к Кремлю первый космонавт проехал на ЗиЛ 111В.

Встреча Юрия Гагарина в Москве 14 апреля 1961 года
Встреча Юрия Гагарина в Москве 14 апреля 1961 года
Фото: © кадр из хроники

В Саратове, где Гагарин учился в техникуме и был зачислен в аэроклуб, откуда и начался его путь в космонавты, он побывал только зимой 1965 года. На кадрах хроники видно, что он садится в автомобиль, но это не кабриолет.

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