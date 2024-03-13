Россияне переплатят по ипотеке четыре стоимости квартиры

Взявшие ипотеку по текущим ставкам 16-19% россияне через 20 лет переплатят по кредиту 400%, предупредила доктор экономических наук Елена Иванкина.

«При такой ставке переплата по кредиту за 20 лет составляет 400%, то есть заемщик возвращает банку на процентах еще четыре стоимости квартиры, кроме возврата тела кредита», — отметила экономист в интервью «Газете.Ru».

Иванкина отметила, что в настоящее время ставки по ипотечному кредиту являются заградительными, спрос на жилье значительно сокращается. При этом цены на новостройки уже значительно выросли.

Снижение суммы льготного кредита с 12 млн руб. до 6 млн руб. и увеличение процентов первоначального взноса до 30% делают даже программу льготного кредитования новостроек неинтересной для заемщика.

Власти рассчитывают, что повышение ключевой ставки и сворачивание льготных программ снизит спрос на жилую недвижимость в России, что постепенно приведет к снижению цен на жилье и уменьшению разницы в стоимости новостроек и квартир на вторичном рынке.