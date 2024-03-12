Пентагон разработал новую систему наблюдения за НЛО

Пентагон считает важным продолжать наблюдения за НЛО, для этого военное ведомство разработало новую портативную систему Gremlin.

Созданием системы занимались специалисты спецподразделения Пентагона по всеобъемлющему изучению аномалий с привлечением ученых из правительственных лабораторий. Отмечается, что такую систему можно развернуть за считанные минуты.

Gremlin уже успешно прошла испытания, во время которых ей удалось обнаружить множество летучих мышей и птиц, а также различные космические явления. При этом данные собираются сразу по нескольким спектрам.

Разработчики отмечают, что такая система поможет идентифицировать объекты, которые часто ошибочно принимают за НЛО.