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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон разработал новую систему наблюдения за НЛО

Источник:
Interesting Engineering
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Пентагон считает важным продолжать наблюдения за НЛО, для этого военное ведомство разработало новую портативную систему Gremlin.

Созданием системы занимались специалисты спецподразделения Пентагона по всеобъемлющему изучению аномалий с привлечением ученых из правительственных лабораторий. Отмечается, что такую систему можно развернуть за считанные минуты.

Gremlin уже успешно прошла испытания, во время которых ей удалось обнаружить множество летучих мышей и птиц, а также различные космические явления. При этом данные собираются сразу по нескольким спектрам.

Разработчики отмечают, что такая система поможет идентифицировать объекты, которые часто ошибочно принимают за НЛО.

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Топ комментариев

Qprovessional

действительно, а где треска на рф полках магазинах, если пол Англии тут ее ловит

DEMON01

А что так рано то разорвали договор надо было еще годик подождать.

Asd10

Говорят, что она вкусная. Ну, теперь попробую. Наверное...

c2h5oh76

конечно будут, скоро над БУ будут слышны вопли: а нас за шо!!??