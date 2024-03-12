Пятиклассница поздравила мальчиков групповым сексом

Школьница из Свердловской области поздравила старшеклассников групповым сексом на 23 февраля.

11-летняя девочка из Первоуральска сама позвала восьмиклассников к себе домой и предложила заняться сексом втроем, пишет Mash. В процессе мальчики сняли видео, а также сделали несколько фотографий.

Мать одного из участников «поздравления» увидела ролик в смартфоне сына и обратилась в полицию, потребовав наказать девочку и второго школьника за совращение своего ребенка.

Полицейские провели профилактическую беседу с детьми. Отмечается, что именно тогда школьница призналась, что таким способом она решила поздравить мальчиков с 23 февраля.