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Пятиклассница поздравила мальчиков групповым сексом

Источник:
Sibnet.ru
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Школьница из Свердловской области поздравила старшеклассников групповым сексом на 23 февраля.

11-летняя девочка из Первоуральска сама позвала восьмиклассников к себе домой и предложила заняться сексом втроем, пишет Mash. В процессе мальчики сняли видео, а также сделали несколько фотографий.

Мать одного из участников «поздравления» увидела ролик в смартфоне сына и обратилась в полицию, потребовав наказать девочку и второго школьника за совращение своего ребенка.

Полицейские провели профилактическую беседу с детьми. Отмечается, что именно тогда школьница призналась, что таким способом она решила поздравить мальчиков с 23 февраля.

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ЧП #Происшествия
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