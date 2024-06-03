Королевство Саудовская Аравия отказалась от участия в саммите по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представлена вторая сторона — Россия, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в Эр-Рияде.

Президент Украины Владимир Зеленский должен был 1 июня посетить Саудовскую Аравию, чтобы заручиться поддержкой на саммите в Швейцарии, который намечен на 15-16 июня. Но Эр-Рияд отменил визит, рассказали источники.

«Причина решения правительства в Эр-Рияде заключается в том, что Россия не примет участие в саммите», — пояснили собеседники DPA.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не будет присутствовать на саммите, потому что на нем не было обеспечено равноправное участие России.

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.

Запад и Киев рассчитывали на саммите с широким участием стран глобального Юга согласовать условия прекращения конфликта на Украине и навязать их России.