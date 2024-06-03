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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Германия разрешила Киеву сбивать ЗРК Patriot самолеты над Россией

Источник:
РИА Новости
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Украинские силы будут сбивать российские самолеты над территорией России из переданных Берлином ЗРК Patriot, заявил глава штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

«Системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. <...> Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы <...> будут его (международное право. — Прим. ред.) соблюдать», — приводит РИА Новости заявление генерала.

Официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом он заверил, что Германия не станет стороной конфликта.

Ранее советники по национальной безопасности США, Франции, Великобритании и Германии договорились, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.

Из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II.

Тема: Военная операция на Украине
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-CIIAPTAK-

Ага,сами расстреляли,а нам чешут утонули,сволочи!

GammiPluh

А до этого так они не сбивали недавно же самолет с пленными украинцами сбили

mosquito__2010

Апогей западных демократий. Колючая проволока, резервации, концентрационные лагеря, колонии безвольных...

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров