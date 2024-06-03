Германия разрешила Киеву сбивать ЗРК Patriot самолеты над Россией

Украинские силы будут сбивать российские самолеты над территорией России из переданных Берлином ЗРК Patriot, заявил глава штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

«Системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. <...> Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы <...> будут его (международное право. — Прим. ред.) соблюдать», — приводит РИА Новости заявление генерала.

Официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом он заверил, что Германия не станет стороной конфликта.

Ранее советники по национальной безопасности США, Франции, Великобритании и Германии договорились, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.

Из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II.