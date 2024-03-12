Украинские дроны атаковали НПЗ под Нижним Новгородом

Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне под Нижним Новгородом подвергся атаке украинских беспилотников, сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб», — написал Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия. В тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги, но на движение поездов это не влияет.

Ранее этой ночью беспилотник атаковал топливный объект в Орловской области: загорелся один из резервуаров нефтехранилища, его тушат с помощью пожарного поезда.

Об атаке дронов сообщали также власти Белгородской, Тульской, Курской и Воронежской областей, а также Москвы.