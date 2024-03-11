Переориентация поставок нефти и газа принесла России $56 млрд

Россия в 2023 году заработала на поставках нефти, газа и угля в дружественные страны 187 миллиардов долларов — на 56 миллиардов долларов больше, чем в среднем экспортировала в страны Европы до введения санкций.

Двадцать семь стран Евросоюза до введения санкций закупали у России углеводородов в среднем на 102,5 миллиарда долларов в год, при этом в прошлом году этот показатель составил лишь 31,6 миллиарда. В результате объем выпавших доходов от поставок в данные страны составил 70,9 миллиарда долларов, подсчитали эксперты РИА Новости.

Но это с лихвой компенсируется доходами от роста экспорта в дружественные страны: совокупно поставки только лишь в шесть государств — Турцию, Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и Малайзию — в прошлом году составили 186,7 миллиарда долларов против 59,9 миллиарда долларов в среднем за 2019-2021 годы, отметили эксперты.

Таким образом, Москва дополнительно заработала на этих направлениях 126,8 миллиарда долларов — это на 56 миллиардов долларов больше выпавшей прибыли от поставок Евросоюзу.

Крупнейшим покупателем российских углеводородов в прошлом году был Китай, который вдвое увеличил расходы на приобретение угля, газа, нефти и нефтепродуктов — до 94,6 миллиарда долларов с 43,3 миллиарда в 2019-2021 годах.

Следом идет Индия, увеличившая закупки российских углеводородов почти в 18 раз по сравнению со средним значением в 2019-2021 годы — до 53,7 миллиарда долларов. Закупки Турции выросли в 2,4 раза — до 30,1 миллиарда долларов, а Бразилии — в 24 раза, до 5,3 миллиарда.