Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в истории

Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Соответствующие подсчеты обнародовали эксперты Sportico.

Согласно рейтингу, 50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории суммарно заработали 50 миллиардов долларов с учетом инфляции. В список вошли представители девяти видов спорта и 17 стран, при этом наибольшее представительство у игроков НБА.

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан за свою карьеру заработал 3,7 миллиарда долларов с учетом инфляции. При этом большую часть доходов спортсмену принес рекламный контракт с Nike.

При подсчете учитывались зарплаты, бонусы, призовые, рекламные, лицензионные отчисления, заработок от медиа, выступлений. Однако эксперты не учитывали доходы от обычной инвестиционной деятельности.

На втором месте рейтинга оказался гольфист Тайгер Вудс, который за свою карьеру заработал 2,66 миллиарда долларов. На третьем — футболист Криштиану Роналду, доходы которого составили 1,92 миллиарда долларов. При этом Роналду продолжает выступать.