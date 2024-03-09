Российские военные одним выстрелом уничтожили три комплекса ВСУ

Российские военные уничтожили одним ударом сразу три зенитных установки ВСУ — С-300 и американские MIM-104 Patriot. Удар был нанесен в районе города Покровск в ДНР, сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

Зенитные установки удалось ликвидировать с помощью точного удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». На опубликованном ведомством видео после поражение целей детонируют боеприпасы.

Объективный контроль зафиксировал среди останков сожженных машин кабины грузовиков MAN KAT1 8x8, которые как раз выступают базой для пусковых установок Patriot из германских поставок.

В результате удара были уничтожены сразу три машины из состава комплекса, а также вспомогательные транспортные средства. Военкоры уже поздравили российских ракетчиков с «очень крупным уловом».