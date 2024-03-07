НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Отвращение к мясу назвали признаком рака

Источник:
NEWS.ru
230 0

Резкое развитие отвращения к мясу может быть признаком рака желудка, рассказала терапевт Ольга Чиркова.

Такой симптом также может появиться на поздних стадиях других раковых заболеваний, уточнила специалист. Если человек внезапно стал испытывать отвращение к мясу, ему нужно срочно обратиться к врачу.

Причина возникновения такого симптома в том, что пораженный желудок снижает функцию по расщеплению белков для подготовки их усвоения уже в кишечнике. В результате организм начинает отказываться от мяса.

Однако не только раковые заболевания вызывают подобную симптоматику. Так, нежелание есть мясо встречается при ряде проблем с печенью, а также при сильных стрессах и клинической депрессии, отметила Чиркова.

При беременности этот симптом говорит о токсикозе или непереносимости животного протеина плодом — например, при фенилкетонурии, добавила терапевт.

Еще по теме
Найден неожиданный способ продлить жизнь
Газовые плиты оказались опасны для здоровья
Сексолог посоветовал не снимать во время полового акта носки
Президент порадовался снижению масштабов пьянства в России
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина открыла африканский фронт против России
Мотылька разоблачили в третьем выпуске «Маски»
Как восстановить смартфон Xiaomi после сбоя без потери данных
Шольц рассказал, как британцы помогают убивать россиян
Обсуждение (0)
Картина дня
Швеция официально вступила в НАТО
Кадыров опроверг существование «черного рынка» украинских пленных
Истощившиеся резервы ВСУ пополнят женщинами
Евросоюз запустит производство оружия нового поколения
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Немецкое командование обсудило бомбардировку Крымского моста
55
Медведев призвал выгнать послов ЕС за отказ от встречи с Лавровым
54
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
52
Запад напомнил Зеленскому о необходимости платить за снаряды
49
Госдеп заявил о наличии у Украины плана победы над Россией