Отвращение к мясу назвали признаком рака

Резкое развитие отвращения к мясу может быть признаком рака желудка, рассказала терапевт Ольга Чиркова.

Такой симптом также может появиться на поздних стадиях других раковых заболеваний, уточнила специалист. Если человек внезапно стал испытывать отвращение к мясу, ему нужно срочно обратиться к врачу.

Причина возникновения такого симптома в том, что пораженный желудок снижает функцию по расщеплению белков для подготовки их усвоения уже в кишечнике. В результате организм начинает отказываться от мяса.

Однако не только раковые заболевания вызывают подобную симптоматику. Так, нежелание есть мясо встречается при ряде проблем с печенью, а также при сильных стрессах и клинической депрессии, отметила Чиркова.

При беременности этот симптом говорит о токсикозе или непереносимости животного протеина плодом — например, при фенилкетонурии, добавила терапевт.