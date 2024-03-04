Уничтожение танка Abrams дронами «Упырь» показали на видео

Российские бойцы запечатлели на видео поражение американского танка Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами «Упырь» в бою под Авдеевкой.

Ролик опубликован в телеграм-канале РИА Новости. На кадрах, снятых с самих БПЛА, можно увидеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка.

Как ранее представитель предприятия-производителя дронов «Упырь», под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной Abrams, машину совместно вывели из строя бойцы группировки войск «Центр».

Бойцы группировки 26 февраля поразили с помощью FPV-дронов два Abrams на авдеевском направлении, рассказал командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» из 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригады ЦВО.

Первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину в сентябре 2023 года, всего США обещали поставить Киеву 31 танк.