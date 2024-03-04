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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Уничтожение танка Abrams дронами «Упырь» показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Российские бойцы запечатлели на видео поражение американского танка Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами «Упырь» в бою под Авдеевкой.

Ролик опубликован в телеграм-канале РИА Новости. На кадрах, снятых с самих БПЛА, можно увидеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка.

Как ранее представитель предприятия-производителя дронов «Упырь», под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной Abrams, машину совместно вывели из строя бойцы группировки войск «Центр».


Бойцы группировки 26 февраля поразили с помощью FPV-дронов два Abrams на авдеевском направлении, рассказал командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» из 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригады ЦВО.

Первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину в сентябре 2023 года, всего США обещали поставить Киеву 31 танк.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Видеоновости
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Топ комментариев

corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

-CIIAPTAK-

А радоваться то нечему,так что обратно в подвал и писать комменты побежали)))

sib_man9

слово "мораль" из пасти каннибала уже звучит аморально