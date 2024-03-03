«Википедию» задумали заблокировать по закону о VPN

Российские власти могут заблокировать «Википедию» по требованиям закона, запрещающего рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся в том числе VPN-сервисы, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Википедия» содержит статью, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям.

«К тому же у регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения. Законные основания для блокировки "Википедии" есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — добавил Горелкин.

По его словам, вся ценная информация, которая доступна в «Википедии», уже продублирована, «приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете», а именно на порталах Большой российской энциклопедии, «Рувики» и «Руниверсалис».

Запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы, вступил в силу с 1 марта.