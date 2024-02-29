Президент порадовался снижению масштабов пьянства в России

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию порадовался хорошим достижениям в борьбе с пьянством в стране.

«Без всякого экстремизма мы значительно снизили потребление алкоголя и прежде всего крепкого алкоголя», — сказал Путин, отметив, что это положительно сказывается на здоровье нации.

Российский лидер напомнил известный народный лозунг «Бросай пить - вставай на лыжи». «Вот момент такой настал», — отметил он.

Путин также пообещал, что со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты для всех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО.