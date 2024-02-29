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Сибирские регионы оказались любителями острого

Источник:
Sibnet.ru
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Перец
Фото: © ru.freepik.com

Новосибирск и Красноярск вошли в число регионов, где съедают больше всего острого, сообщили аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка».

Всего в России съедают 181 тонну острого в год. Рейтинг самых «жгучих» регионов возглавляют Москва и Санкт-Петербург, за ними следуют Новосибирск, Ростов-на-Дону и Красноярск. Во втором полугодии интерес россиян к острому растет, и к этому рейтингу присоединяются Краснодар и Казань. А пользователи сервиса в Нижнем Новгороде, Самаре и Ханты-Мансийске к блюдам «погорячее» оказались равнодушны.

Из жгучих продуктов у россиян пользуются популярностью острые томатные соусы, классическая горчица и горчичный порошок, хрен, черный перец, молотый красный чили и маринованные закуски — перцы чили и халапеньо.

Во втором полугодии острое покупают чаще — в среднем в 1,5–2 раза больше, чем в первом. Рекордный спрос показал маринованный чили: осенью россияне съели его в 16 раз больше, чем весной.

Челябинск оказался единственным регионом, где круглый год повсеместно едят аджику: в корзине пользователей сервиса она опережает остальные острые соусы на томатной основе. Челябинцы, как и жители Уфы, в холодный сезон любят особо жгучий кавказский соус. Осенью в Челябинске его съедают на 68 %, а в Уфе — на 90 % больше, чем весной.

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Традиционная русская горчица вошла в рейтинг популярных острых продуктов только в трех городах: Москве, Екатеринбурге и Ханты-Мансийске, где ее съедают более 7 тонн ежегодно. Жители остальных регионов едят русскую горчицу реже.

В Мурманске и Санкт-Петербурге интерес к блюдам «погорячее» появляется только с наступлением холодов. Аналогичная ситуация в самой западной точке, Калининграде, и на другом конце страны — в Хабаровске. Эти города хоть и не вошли в рейтинг любителей острого, но показали самую заметную динамику спроса в осенне-зимний сезон. Здесь, в отличие от остальных регионов, интерес к острому во второй половине года растет в шесть раз.

Больше всего «жгучих» гурманов живет во Владивостоке: здесь пользователи сервиса заказывают самую разнообразную корзину — практически все виды острого. А вот петербуржцы, нижегородцы и самарчане не так привередливы — их выбор ограничивается 1-2 позициями в холодное время года.

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