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До или после: как солить разные блюда

Источник:
Sibnet.ru
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Отварная картошка требует соли в начале готовки, а жареная — нет. Рыба любит соль сразу и много, а мясо нужно солить как можно позже. Салат будет безнадежно испорчен излишком приправы... 

Без хорошей присолки блюдо не раскроет свой вкус, а пересол сделает его не только несъедобным, но еще и вредным для здоровья. Мнений о том, как правильно добавлять соль в еду, существует множество, но есть общие рекомендации, которые, как минимум, позволят не испортить продукты.

Как солить суп

Профессиональные повара часто и ожесточенно спорят — солить суп в начале и в конце готовки?  И однозначного ответа никто не дает, все зависит от желаемого результата. 

Так, если кулинар хочет получить насыщенный наваристый бульон, то соль лучше добавлять в самом начале варки. Если же необходим сочный кусок мяса, солить лучше после снятия пенки, когда соки «запечатаются» внутри и соль не сможет их вытянуть.

Подсаливать супы принято из расчета — одна чайная ложка на литр жидкости. Но некоторые первые блюда требуют дополнительной соли. 

Например, свежая капуста в борще или щах обожает соль и вытягивает ее из бульона. Поэтому не нужно лишать капусту «лакомства». Достаточно чуть сильнее присолить суп, но лучше сделать это в конце варки. Профессиональные повара называют этот прием «довести до вкуса».

Пересоленный суп можно спасти, добавив в него крупную очищенную картофелину или рис в пакете для варки. Эти продукты с удовольствием впитают ее излишки из любого жидкого блюда.

Как солить мясо и рыбу

Мясо при жарке лучше солить, когда оно уже запечаталось корочкой. Тогда соль не сможет вытянуть влагу. Если приправить в самом начале термообработки, то мясо будет вариться в собственном соку.

А вот стейки можно натереть солью за час до готовки. Это поможет равномерно ее распределить. Приправлять мясо нужно из расчета — чайная ложка на килограмм продукта. Такая же пропорция рекомендуется для фарша.

Рыбу нужно солить за 15-20 минут до начала жарки. Опытные кулинары знают, что за это время соль подсушит излишне влажный продукт и сделает плотнее. Рыба любит соль больше, чем свинина, говядина или птица, поэтому рассчитывать нужно на две-три чайные ложки на килограмм продукта.

Если при жарке рыбы или мяса масло брызгается, скорее всего, в него попала влага. Успокоить разбушевавшийся продукт поможет щепотка соли. Но присолить нужно не само блюдо, а масло.

Как солить картошку

Отварной картофель варят в подсоленной воде — чайная ложка на килограмм картошки. Солоноватый раствор не даст овощу развариться в лохмотья. Но для варки картофеля под пюре лучше взять четверть чайной ложки на килограмм. Доводить блюдо до вкуса нужно уже в процессе добавления других продуктов — молока, сливок или масла.

А вот жареный картофель не любит ранней соли. Она не дает ему схватиться корочкой. Поэтому блюдо нужно присолить, когда картошечка хорошо поджарилась, хотя бы с одного бока. Расчет соли тот же, что и при варке — половина чайной ложки на килограмм продукта.

Как солить салаты

Добавлять соль в любые салаты нужно весьма аккуратно. Например, блюда из свежих овощей лучше солить перед самой подачей на стол, иначе они начнут выделять влагу, «плакать» и терять форму и вкус. Очень не любят раннюю соль в салатах помидоры. Они начинают слегка горчить.

Салаты, в состав которых входят мясные и рыбные полуфабрикаты, лучше вообще не солить, а только слегка припорошить слои. Например, «Селедку под шубой» или «Мимозу». Это касается и блюд с майонезом. Соус уже соленый, и если перестараться, салат можно безвозвратно испортить.

Человек за 70 лет в среднем съедает полтонны соли. Это вес одного взрослого быка, двух львов или трех страусов.

Как солить крупы

Крупы для гарниров и каш не доводят о вкуса в финале, в варят в подсоленной воде. Поэтому важно не переборщить, особенно с некоторыми крупами. Например, гречка и перловка от обилия соли станут несъедобными. Во избежание этого лучше брать не больше двух щепоток на 250 граммов продукта.

Рис же отличается страстью к соли, поэтому его нужно присаливать обильнее — чайная ложка на 250 граммов продукта.

А вот рисовую кашу на молоке лучше приправлять после закипания, и класть соль сразу вместе с сахаром. Тогда крупа не впитает много соли, а получит гармоничный сладко-соленый вкус.

Тема: Человек и еда
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Жизнь #Здоровье #Еда
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Топ комментариев

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

MuCbE

Это такая перемога? У них там света не хватает, они собрались Мрию заного строить. Россия, Китай, Япония...

MuCbE

Это не укроботы, это просто нейросеть которая спамит чем угодно, лишь бы негатив в сторону РФ

Killer1974

Он снова что то тяжелое принял. И что ему комиком не прыгалось?