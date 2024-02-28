НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рубль на распутье: что будет с валютами в марте

Источник:
Sibnet.ru
286 0
Разнонаправленные факторы определят курс российской валюты в марте. Новый, уже 13-й по счету пакет антироссийских санкций и геополитика могут подтолкнуть доллар вверх. На стороне рубля — дорогие энергоресурсы и высокая ключевая ставка Центробанка.

Российский рубль в последнее время настораживает инвесторов своими «противоречивыми сигналами». Но тренд определить можно, в целом отечественная валюта медленно укрепляется.

«Поскольку цена поднималась до верхней границы канала 87,45-93,36 рубля, то в рамках нисходящей коррекции можно рассмотреть возвращение к отметке 91,50 рубля за доллар», — спрогнозировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт в комментарии «Российской газете» отметил, что целевым уровнем для российской валюты в начале весны можно считать значение в 90,30 рубля за доллар.

В конце февраля российские компании уплачивают единый налог, куда входят акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль. По мнению Антонова, это окажет поддержку рублю за счет притока валютной выручки экспортеров.

Начало весны традиционно — благоприятный период для рубля, напомнил Life эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Главный позитивный фактор — крупные платежи от компаний-экспортеров, которые необходимо конвертировать в рубли. При этом выплаты по долгам сейчас пониженные, а сальдо торгового баланса, напротив, максимальное по году.

«Когда пройдет налоговый период, то поддержка будет исходить от дешевеющего доллара и роста цен на нефть», — спрогнозировал дальнейшее подорожание рубля аналитик.

Риски для рубля

По мнению Антонова, геополитические факторы остаются в центре внимания инвесторов. Но точно спрогнозировать их влияние на пару рубль/доллар невозможно.

Евросоюз и США в конце февраля согласовали очередной, уже 13-й пакет санкций против России. На этот раз под удар попала не только Россия, но и страны, по мнению Запада, помогающие Москве обходить западные санкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПлюсы и минусы повышенной ставки ЦБ

Новый пакет санкций может оказать негативное влияние на российскую валюту, так как после ввода ограничений инвесторы начинают запасаться долларами, считая, что рубль продолжит свое падение, сказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Но санкции окажут на курс рубля лишь краткосрочное влияние. Реакция валютного рынка на ограничения будет непродолжительной, «к тому же геополитика давно отражена в котировках», пояснил Антонов.

«Худший сценарий для рубля — ослабление до 97,50 рубля за доллар к концу марта. Евро может вернуться до 98,20 рубля, если евро будет слабым против доллара на форексе», — спрогнозировал финансовый аналитик.

Еще по теме
Сервис Huawei Pay перестал работать в России
Курс биткойна обновил многолетний максимум
Подачу заявлений на возврат средств из QIWI-кошельков упростят
Выигравший миллиард рублей россиянин опроверг отъезд из страны
смотреть все
Экономика #Деньги #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия разработает аналог футбольного симулятора FIFA
Германия официально переименовала Киев
Кукурузу первой разоблачили в шоу «Маска»
Counter-Strike 2 получит сюжетный режим
Обсуждение (0)
Картина дня
Приднестровье запросило помощь России
Госдума запретила размещать рекламу у иноагентов
Умер последний председатель Совета министров Советского Союза
The Financial Times узнала о присутствии спецназа НАТО на Украине
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Ты тут срач разводишь потому что работу найти не можешь ?

snoo

бееедненький, скучаешь по любимому галкину?

Killer X

Не думаю что Карлсон платил Путину за интервью, как этого потребовал Борис Джонсон например.

GammiPluh

Через некоторое время все за Днепром станет для Украины стратегически незначимым