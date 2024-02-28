Разнонаправленные факторы определят курс российской валюты в марте. Новый, уже 13-й по счету пакет антироссийских санкций и геополитика могут подтолкнуть доллар вверх. На стороне рубля — дорогие энергоресурсы и высокая ключевая ставка Центробанка.

Российский рубль в последнее время настораживает инвесторов своими «противоречивыми сигналами». Но тренд определить можно, в целом отечественная валюта медленно укрепляется.

«Поскольку цена поднималась до верхней границы канала 87,45-93,36 рубля, то в рамках нисходящей коррекции можно рассмотреть возвращение к отметке 91,50 рубля за доллар», — спрогнозировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт в комментарии «Российской газете» отметил, что целевым уровнем для российской валюты в начале весны можно считать значение в 90,30 рубля за доллар.

В конце февраля российские компании уплачивают единый налог, куда входят акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль. По мнению Антонова, это окажет поддержку рублю за счет притока валютной выручки экспортеров.

Начало весны традиционно — благоприятный период для рубля, напомнил Life эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Главный позитивный фактор — крупные платежи от компаний-экспортеров, которые необходимо конвертировать в рубли. При этом выплаты по долгам сейчас пониженные, а сальдо торгового баланса, напротив, максимальное по году.

«Когда пройдет налоговый период, то поддержка будет исходить от дешевеющего доллара и роста цен на нефть», — спрогнозировал дальнейшее подорожание рубля аналитик.

Риски для рубля

По мнению Антонова, геополитические факторы остаются в центре внимания инвесторов. Но точно спрогнозировать их влияние на пару рубль/доллар невозможно.

Евросоюз и США в конце февраля согласовали очередной, уже 13-й пакет санкций против России. На этот раз под удар попала не только Россия, но и страны, по мнению Запада, помогающие Москве обходить западные санкции.

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Новый пакет санкций может оказать негативное влияние на российскую валюту, так как после ввода ограничений инвесторы начинают запасаться долларами, считая, что рубль продолжит свое падение, сказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Но санкции окажут на курс рубля лишь краткосрочное влияние. Реакция валютного рынка на ограничения будет непродолжительной, «к тому же геополитика давно отражена в котировках», пояснил Антонов.

«Худший сценарий для рубля — ослабление до 97,50 рубля за доллар к концу марта. Евро может вернуться до 98,20 рубля, если евро будет слабым против доллара на форексе», — спрогнозировал финансовый аналитик.