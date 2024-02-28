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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК установил обстоятельства теракта на Крымском мосту в 2022 году

Источник:
ТАСС
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Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», — сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

Обвинение предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела — граждане России, Армении и Украины.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

GammiPluh

Им сразу говорили что изоленты не хватит

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7