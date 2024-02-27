Сервис Huawei Pay перестал работать в России

Платежная система Huawei Pay, к которой привязаны банковские карты UnionPay, перестала работать в России.

Пользователи устройств Huawei, на которых установлен этот фирменный сервис, стали сообщать о проблемах вечером 26 февраля. Если использовать физическую карту, то покупки проходят, однако при попытке оплаты через приложение с помощью NFC возникает ошибка.

Предположительно, причина проблемы — в новых антироссийских санкциях, которые наложены на Национальную систему платежных карт. До этого российская платформа обрабатывала все транзакции по картам UnionPay, включая платежи через приложение Huawei Pay.

Huawei Pay — система мобильных платежей, разработанная компанией Huawei Electronics. Она позволяет пользователям осуществлять платежи с помощью поддерживаемых мобильных телефонов и других устройств компании.