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Сервис Huawei Pay перестал работать в России

Источник:
Sibnet.ru
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Платежная система Huawei Pay, к которой привязаны банковские карты UnionPay, перестала работать в России.

Пользователи устройств Huawei, на которых установлен этот фирменный сервис, стали сообщать о проблемах вечером 26 февраля. Если использовать физическую карту, то покупки проходят, однако при попытке оплаты через приложение с помощью NFC возникает ошибка.

Предположительно, причина проблемы — в новых антироссийских санкциях, которые наложены на Национальную систему платежных карт. До этого российская платформа обрабатывала все транзакции по картам UnionPay, включая платежи через приложение Huawei Pay.

Huawei Pay — система мобильных платежей, разработанная компанией Huawei Electronics. Она позволяет пользователям осуществлять платежи с помощью поддерживаемых мобильных телефонов и других устройств компании.

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Топ комментариев

corrector

от обнаружения впервые на фронте до эпичного горения мерикосовского БК - 1 день, молодцы !

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7