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Убийцу Веры Пехтелевой обяжут выплатить моральный ущерб ее родным

Источник:
Sibnet.ru
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Судебные приставы обязаны взыскать компенсацию с помилованного за участие в боевых действиях Владислава Канюса, жестоко убившего студентку Веру Пехтелеву. Ранее отец девушки сообщал, что его освободили от выплаты 4 миллионов рублей.

Ленинскии суд Кемерово удовлетворил требования отца Пехтелевой, оспорившего решение судебного пристава-исполнителя о взыскании компенсации родственникам, сообщается на сайте суда. Иск удовлетворен частично, подробности не приводятся.

Канюс в июне 2022 года был приговорен к 17 годам лишения свободы за особо жестокое убийство своей бывшей девушки. На ее теле было более 100 травм. Лето 2023 года его заметили в зоне СВО.

Оказалось, что убийца был помилован указом президента 28 апреля 2023 года. По некоторым данным, Канюс уже вернулся с фронта и с тех пор находится на свободе.

Помилование освободило Канюса от выплаты компенсации — 4 миллионов рублеи (по 1,5 миллиона родителям, 1 миллион — ее дяде, а также 200 тысяч рублеи государству за адвокатов по назначению).

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ЧП #Громкое дело #Кузбасс
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Топ комментариев

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

corrector

от обнаружения впервые на фронте до эпичного горения мерикосовского БК - 1 день, молодцы !

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.