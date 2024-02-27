Макрон допустил отправку войск Запада на Украину

Возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину обсуждалась на конференции в Париже, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи.

«Сегодня вечером все обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя», — цитирует ТАСС Макрона.

По его словам, западные страны «намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла» одержать верх в этом конфликте. «Все возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — отметил президент Франции.

Ранее с тревогой о возможной отправке натовских войск на Украину заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он сказал, что ни в коем случае не отправит туда словацких солдат.

Встреча в Елисейском дворце прошла в Париже 26 февраля. В ней приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС.

Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию — глава МИД Дэвид Кэмерон.