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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Боррель предрек скорое решение конфликта на Украине

Источник:
РБК
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Исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие несколько месяцев, поэтому Европа должна оказывать ей больше помощи, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Если мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась, мы должны оказать ей больше помощи и быстрее. <...> Европа осознала, что живет в опасном мире. <...> Мы должны взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовыми к любым вероятностям», — цитирует РБК Борреля.

Он отметил, что «больше всего его пугает страх европейцев» с «обороной, которую [ЕС] передал США на аутсорсинг, с военным зонтиком, который может закрыться» в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп.

«Мы стареющий континент в молодом мире, отсюда и такая смесь страха и неуверенности», — сказал Боррель.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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