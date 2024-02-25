Боррель предрек скорое решение конфликта на Украине

Исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие несколько месяцев, поэтому Европа должна оказывать ей больше помощи, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Если мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась, мы должны оказать ей больше помощи и быстрее. <...> Европа осознала, что живет в опасном мире. <...> Мы должны взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовыми к любым вероятностям», — цитирует РБК Борреля.

Он отметил, что «больше всего его пугает страх европейцев» с «обороной, которую [ЕС] передал США на аутсорсинг, с военным зонтиком, который может закрыться» в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп.

«Мы стареющий континент в молодом мире, отсюда и такая смесь страха и неуверенности», — сказал Боррель.