Угонщики проигнорировали китайские автомобили

Автомобили китайских марок — самые непопулярные у угонщиков, сообщила страховая компания «Согласие». Это связано с отсутствием спроса на запчасти.

По данным «Согласия», за последние несколько лет не было зафиксировано ни одного случая угона таких автомобилей среди клиентов страховщика, несмотря на активное наполнение российского авторынка новыми моделями из Поднебесной.

«Практически в 90 % случаев автомобили угоняются для разбора и последующего сбыта комплектующих. Представители китайского автопрома при выходе на российский рынок одновременно поставили большой объем запасных частей, а также предоставляют гарантию на 5-7 лет», — отметил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами Павел Нефедов.

Эти факторы делают спрос на детали для автомобилей китайских марок минимальным на черном рынке, а угон машин этой категории — нецелесообразным. Но ситуация может измениться в будущем.

Пока, по статистике страховой компании, наиболее угоняемыми по-прежнему остаются корейские (особенно Hyundai) автомобили.