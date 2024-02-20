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Сенатор предложила вернуть сталинскую статью

Источник:
Sibnet.ru
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Сенатор Ольга Ковитиди
Фото: © vk.com/o.kovitidi

Сенатор Ольга Ковитиди представила законопроект о введении в Уголовный кодекс ответственности за саботаж в период проведения СВО. Аналогичная статья действовала в сталинские времена и имеет «печальную историю злоупотреблений».

«В связи с активным проведением СВО усиливаются попытки иностранных спецслужб помешать России не только на поле боя», — цитирует Ковитиди «Коммерсантъ». По ее мнению, вопрос саботажа будет актуален «еще в ближайшие 10-15 лет».

Сенатор предложила считать саботажем «умышленное действие или бездействие, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды лицом, исполняющим свои трудовые обязанности в период СВО, военного времени или чрезвычайного положения, с целью скрытого противодействия государственной политике и управлению, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства». Сроки наказания она не огласила.

Статья о саботаже существовала в УК РСФСР с 1926 года (статья 58.14 «Контрреволюционный саботаж»). В 1958 году ее оттуда исключили.

Комментируя законопроект, доцент кафедры уголовного права Военного университета Минобороны Евгений Моргуленко напомнил, что статья о саботаже в первой половине ХХ века использовалась для политических репрессий.

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Политика #Законы #Россия
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