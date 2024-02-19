Глэмпинги для вип-туристов построят на севере Красноярского края

Сеть комфортабельных глэмпингов и гостиницу категории люкс построят на севере Красноярского края, сообщила корпорация «Енисейская Сибирь».

Это проект компании «Большое рыболовное путешествие». По словам ее директора Розы Даурской, именно вип-туризм станет основой развития северных территорий. Оба проекта собираются реализовать к 2027 году.

Для размещения глэмпингов рассматриваются Туруханск, поселки Бор Туруханского района и Тура, Ванарава, Байкит Эвенкийского района. Объем инвестиций — 120 миллионов рублей.

Гостиничный комплекс планируют построить в поселке Бор. Для реализации проекта потребуется 150-200 миллионов рублей.

«В стране продолжает расти популярность внутреннего туризма, а бренд территории и ее репутация становятся реальными ресурсами развития экономики региона, повышая его конкурентоспособность. Мы работаем в этом направлении в своем сегменте рыболовного туризма в труднодоступных районах севера и считаем свой социально ответственный бизнес опорой развития местной экономики», — отметила Даурская.