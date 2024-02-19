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Глэмпинги для вип-туристов построят на севере Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
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Кэмпинг «Большого рыболовного путешествия»
Фото: © «Большое рыболовное путешествие»

Сеть комфортабельных глэмпингов и гостиницу категории люкс построят на севере Красноярского края, сообщила корпорация «Енисейская Сибирь».

Это проект компании «Большое рыболовное путешествие». По словам ее директора Розы Даурской, именно вип-туризм станет основой развития северных территорий. Оба проекта собираются реализовать к 2027 году.

Для размещения глэмпингов рассматриваются Туруханск, поселки Бор Туруханского района и Тура, Ванарава, Байкит Эвенкийского района. Объем инвестиций — 120 миллионов рублей.

Гостиничный комплекс планируют построить в поселке Бор. Для реализации проекта потребуется 150-200 миллионов рублей.

«В стране продолжает расти популярность внутреннего туризма, а бренд территории и ее репутация становятся реальными ресурсами развития экономики региона, повышая его конкурентоспособность. Мы работаем в этом направлении в своем сегменте рыболовного туризма в труднодоступных районах севера и считаем свой социально ответственный бизнес опорой развития местной экономики», — отметила Даурская.

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Жизнь #Туризм #Красноярск
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Топ комментариев

-2rist-

в каком учебном заведении громче и чаще поют - "Боже царя храни" то и будет качественнее.

PavlikMorozov

И Украина реально может его получить, но есть нюанс...

nicollaich

И гвоздей не делают. И трусов не шьют. И яйца вздорожали.

c2h5oh76

это же ваши источникиче по авдеевке?