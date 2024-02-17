Пентагон подсчитал траты России на спецоперацию

Пентагон полагает, что Россия потратила на специальную военную операцию на Украине до 211 миллиардов долларов. Эти деньги пошли на прямое финансирование затрат на оснащение, развертывание, поддержание российских операций на Украине.

С точки зрения потерянного экономического роста конфликт обошелся в Москве в 1,3 триллиона долларов, речь идет о недополученной экономической выгоде до 2026 года, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленную представительницу американского военного ведомства.

При этом Киев финансирует конфликт за счет западной помощи. Главным спонсором Украины является Вашингтон, который с февраля 2022 года выделил на эти цели 75,5 миллиарда долларов. Новый пакет помощи оценивается в 60 миллиардов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что без помощи западных стран ВСУ начнут отступать. Глава его офиса Андрей Ермак предупредил, что если Украина не получит дополнительную помощь от США, появится «большой риск» поражения в конфликте с Россией.