Нынешнюю зиму объявили ненормальной

Нормальной погоды, которая соответствует климату, этой зимой очень мало, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, этой зимой частые оттепели сменяются частыми аномальными морозами, но все равно средняя температура за весь период будет около нормы.

«Очень снежная зима. Дело в том, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий», — подчеркнул метеоролог.