Вышла трилогия ремастеров легендарных Tomb Raider

Релиз сборника ремастеров трех классических частей Tomb Raider состоялся 14 февраля. При этом все игры впервые получили полную локализацию на русском языке.

В коллекцию вошли обновленные версии оригинальных игр, а также дополнения The Unfinished Business, The Gold Mask и The Lost Artifact, которые расширяют исследовательский и приключенческий опыт.

Ремастеры игр получили улучшенную графику и возможность переключения на оригинальную. Первые игроки положительно оценили качество работы, проделанное над текстурами и освещением легендарных игр.





В новых версиях было решено сохранить расовые и этнические стереотипы, характерные для оригинальных выпусков, с добавлением предупреждения для современных игроков о потенциально чувствительном контенте.