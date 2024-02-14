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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышла трилогия ремастеров легендарных Tomb Raider

Источник:
Sibnet.ru
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Релиз сборника ремастеров трех классических частей Tomb Raider состоялся 14 февраля. При этом все игры впервые получили полную локализацию на русском языке.

В коллекцию вошли обновленные версии оригинальных игр, а также дополнения The Unfinished Business, The Gold Mask и The Lost Artifact, которые расширяют исследовательский и приключенческий опыт.

Ремастеры игр получили улучшенную графику и возможность переключения на оригинальную. Первые игроки положительно оценили качество работы, проделанное над текстурами и освещением легендарных игр.

В новых версиях было решено сохранить расовые и этнические стереотипы, характерные для оригинальных выпусков, с добавлением предупреждения для современных игроков о потенциально чувствительном контенте.

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Игры #Экшены
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