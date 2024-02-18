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Биолог дала советы по выбору хорошего сыра

Источник:
«Известия»
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Покупатель может выбрать качественный сыр по нескольким признакам, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Есть несколько признаков, которые помогут отличить натуральный сыр от подделки. Так, натуральный сыр имеет ровный рисунок и держит форму. Подсветите сыр под ультрафиолетовой лампой — натуральный всегда желтой окраски, всё остальное говорит о фальсификате», — пояснила в беседе с «Известиями» Лялина.

Она посоветовала обратить внимание на цвет поверхности — слишком яркий оттенок говорит об избытке красителя. «Если сложить кусочек сыра под прямым углом, и он треснет, значит, в сыре присутствуют сухое молоко и растительные жиры (пальмовое масло), и это подделка», — предупредила эксперт.

«Если положить сыр на бумажную салфетку и надавить на него, то жир также скажет о присутствии растительных жиров. Кроме того, фальсифицированный сыр на открытом воздухе потрескается. И, конечно, показатель — это цена. Если сыр качественный, он не может быть дешевле своих компонентов», — сказала Лялина.

А количество дыр в сыре не является надежным показателем его качества. Они образуются из-за выделения газов в процессе брожения молока или добавления специальных бактерий. Их вид и размер зависят от вида сыра, технология производства, условий выдержки и многих других факторов, отметила эксперт.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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